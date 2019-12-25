В текущем году в России планируют сдать не менее 85 млн "квадратов" жилья

Например, в Петербурге готовятся построит более 1,5 тыс. квартир в новом квартале.

В текущем 2021 году в России планируют сдать не менее 85 млн квадратных метров жилья, сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

По словам вице-премьера, несмотря на пандемию коронавируса, специалисты не останавливали строительства жилья. Так, в этом году ожидают рекордные показатели по вводу в эксплуатацию. Например, в Петербурге в новом квартале построят более 1,5 тыс. квартир. В то же время заместитель управляющего строительной компанией Александр Шарипов уточнил, что подрядчики стараются формировать социальную инфраструктуру.

Марат Хуснуллин отметил, что госпрограмму льготной ипотеки на новостройки продлили еще на год – до 1 июля 2022 года. Деньги на покупку квартиры даются под 7% годовых, по семейной ипотеке – до 6%.

Ранее мы писали, что в Петербурге стали чаще покупать квартиры-студии.

Фото: Piter.tv