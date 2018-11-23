В России ужесточили правила для иностранных спутниковых систем

Иностранных операторов обяжут строить на территории России наземные станции для передачи сигнала.

Иностранных спутниковых операторов обяжут согласовывать свою работу на территории России с ФСБ. Компании должны будут доказать, что их спутники не угрожают национальной безопасности страны и не занимаются шпионажем.

По мнению экспертов, в текущей политической ситуации процесс согласования с силовиками может стать невозможным. Поправка распространится на спутниковых операторов, отвечающих за широкополосный доступ в Интернет. Теперь весь трафик от гаджетов россиян должен проходить через наземную станцию сопряжения российского оператора.

В связи с тем, что строительство одной такой станции обойдется в несколько десятков млн долларов, под вопросом находится работа глобальных спутниковых систем будущего OneWeb и Starlink. Также нововведение вызвало недовольство бизнеса. Коммерсанты опасаются за низкую оперативность согласования силовиков.

Видео: Piter.tv