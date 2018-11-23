В России ужесточили правила для иностранных спутниковых систем

Иностранных спутниковых операторов обяжут согласовывать свою работу на территории России с ФСБ. Компании должны будут доказать, что их спутники не угрожают национальной безопасности страны и не занимаются шпионажем.
По мнению экспертов, в текущей политической ситуации процесс согласования с силовиками может стать невозможным. Поправка распространится на спутниковых операторов, отвечающих за широкополосный доступ в Интернет. Теперь весь трафик от гаджетов россиян должен проходить через наземную станцию сопряжения российского оператора.
В связи с тем, что строительство одной такой станции обойдется в несколько десятков млн долларов, под вопросом находится работа глобальных спутниковых систем будущего OneWeb и Starlink. Также нововведение вызвало недовольство бизнеса. Коммерсанты опасаются за низкую оперативность согласования силовиков.
Видео: Piter.tv
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