Песков: нюансы стратегии нацбезопасности США о диалоге импонируют России

Нюансы стратегии нацбезопасности США о диалоге импонируют России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали информацию о новой стратегии национальной безопасности, которую Белый дом представил 5 декабря. В тексте документа отмечается, что Вашингтон требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. Кроме того, США расходится во мнении с европейскими чиновниками по поводу конфликта на Украине.
Песков отметил, что такие формулировки импонируют России. Он подчеркнул, что в новой стратегии нацбезопасности США говорится о необходимости диалога.
Это не может не импонировать, и это абсолютно соответствует нашему видению.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь России
Ранее Песков заявил, что позиция главы МИД Бельгии по отказу от изъятия активов РФ не внушает оптимизма.
Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
