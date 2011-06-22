Он подчеркнул, что в новой стратегии нацбезопасности США говорится о необходимости диалога.

Нюансы стратегии нацбезопасности США о диалоге импонируют России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали информацию о новой стратегии национальной безопасности, которую Белый дом представил 5 декабря. В тексте документа отмечается, что Вашингтон требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. Кроме того, США расходится во мнении с европейскими чиновниками по поводу конфликта на Украине.

Это не может не импонировать, и это абсолютно соответствует нашему видению. Дмитрий Песков, пресс-секретарь России

Ранее Песков заявил, что позиция главы МИД Бельгии по отказу от изъятия активов РФ не внушает оптимизма.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК