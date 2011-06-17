В 2026 году по всей стране планируется ввести около 10,1 тысячи новых номеров.

В России увеличится объем ввода гостиниц. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на сводные данные участников туриндустрии.

Отмечается, что в 2026 году по всей стране планируется ввести около 10,1 тысячи новых номеров. Этот показатель превышает прошлогодний на 20%. По данным участников туриндустрии, основной прирост обеспечивают популярные туристические направления. К ним относятся Северный Кавказ, Краснодарский край, Черноморское побережье, Алтай и Дальний Восток.

Также сообщается, что внутренний турпоток в России за 10 месяцев нынешнего года вырос на 4,8% и составил 76,2 млн человек. Наибольший рост интереса зафиксировали к Карачаево-Черкесии, Адыгее, Тверской области, Калмыкии и Чукотке.

Ранее мы сообщали, что Петербург принял 1,4 млн деловых туристов.

Фото: pxhere.com