  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России увеличился спрос на микрозаймы свыше 30 тыс. рулей
Сегодня, 11:24
62
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В России увеличился спрос на микрозаймы свыше 30 тыс. рулей

0 0

Такие займы в основном берут предприниматели.

В июле 2021 года в России вырос спрос на микрозаймы более 30 тыс. рублей и составил 15,5%. Для сравнения, в июле 2020 года доля таких ссуд составляла 13,1%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) у заемщика с крупным микрозаймом выше, чем с небольшим: 543 балла против 483 баллов. Это говорит о том, что микрофинансовые организации (МФО) ориентируется на финансовую репутацию клиента при одобрении заявки.

В сообщении говорится, что такие займы в основном берут предприниматели.

Фото: pixabay 

Теги: микрозаймы, мфо
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии