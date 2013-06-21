В России увеличился спрос на микрозаймы свыше 30 тыс. рулей

Такие займы в основном берут предприниматели.

В июле 2021 года в России вырос спрос на микрозаймы более 30 тыс. рублей и составил 15,5%. Для сравнения, в июле 2020 года доля таких ссуд составляла 13,1%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) у заемщика с крупным микрозаймом выше, чем с небольшим: 543 балла против 483 баллов. Это говорит о том, что микрофинансовые организации (МФО) ориентируется на финансовую репутацию клиента при одобрении заявки.

В сообщении говорится, что такие займы в основном берут предприниматели.

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