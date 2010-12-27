В России увеличили штраф для водителей, не уступивших дорогу пешеходам

В госдсуме одобрили законопроект, в котором говорится о повышении штрафа для водителей, не пропустивших пешеходов или велосипедистов, "пользующимся преимуществом в движении". Теперь стоимость наказания варьируется от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.
В записке к законопроекту говорится о том, что усиление административной ответственности за указанные нарушения связано с неэффективностью действующих норм. Замечено, что выросло количество возбужденных дел об административных правонарушениях.
Статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении влечет наложение административного штрафа.