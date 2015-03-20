Стандарт носит добровольный характер.

В России утвердили новый ГОСТ на хурму, который будет действовать с 1 ноября 2026 года. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на документ Росстандарта.

В ведомстве подчеркнули, что принятие нового межгосударственного стандарта позволит унифицировать требования на пространстве нескольких стран, снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю. Кроме того, стандарт носит добровольный характер.

По утвержденному ГОСТу в зависимости от качественных характеристик хурму подразделяют на товарные сорта: высший, первый и второй. Все плоды хурмы должны быть целые, чистые, твердые, со срезанными у основания плодов плодоножками и неотделенными и неповрежденными чашелистиками. Также отмечается, что хурма должна иметь специфический, свойственный конкретному помологическому сорту вкус.

Фото: pxhere.com