В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД через портал госуслуг

Обновления вступят в силу с 1 сентября.

В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД через портал государственных услуг. Об этом рассказали журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на постановление кабинета министров. Согласно обновлению, россияне смогут обжаловать и получать штрафы с камер видеофиксации онлайн. Сейчас для этого автовладельцам приходится идти в местное подразделение инспекции или направлять заявление по обычной почте. Нововведение будет внедрено с 1 сентября. Подать заявление через портал можно будет на протяжении десяти дней после получения штрафа.

Если человек откажется от получения штрафов в традиционном формате (по почте), то документ будет считаться полученным нарушителем на следующий день после внесения его в систему ( даже если человек не заходил в личный кабинет на сайте госуслуг). Уведомления о штрафе будут рассылаться при помощи push-сообщений, СМС или уведомлений на электронный адрес.

За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 473 аварии.

Фото: Piter.tv