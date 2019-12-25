За сутки выявлено 24581 случай заражения коронавирусом.

В России установлен очередной рекорд по приросту зараженных COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Сегодняшний день (22 ноября) стал вторым по показателю суточного прироста с начала эпидемии. Всего с самого начала пандемии в России заболели более 2 млн человек. Самый большой прирост зафиксирован в Москве (6575), Петербурге (2668), Подмосковье (949), Нижегородской области (448) и Свердловской области (385).

Главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков отметил, что количество заболевших в России будет расти еще примерно месяц. Это связано с наступлением холодов. Люди реже проветривают помещения, что приводит к повышенной концентрации вируса. Помимо этого, остаются и те, кто игнорирует меры санитарной безопасности.

Ранее мы сообщили, что Мишустин отправил министра во Владивосток после ледяного дождя.

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