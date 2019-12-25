Мишустин отправил министра во Владивосток после ледяного дождя

В рабочую группу войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Они должны будут ликвидировать нанесенный стихией ущерб.

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил главу Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова во Владивосток после ледяного дождя. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В четверг, 19 ноября, на Приморский край обрушился ледяной дождь. Он повредил линии электропередачи. Произошли перебои с водо – и теплоснабжением. Местные жители пожаловались на плохую работу интернета. Пострадала транспортная инфраструктура города. Мост, который соединяет город с островом Русским, закрыли для транспорта из-за падающих с вант кусков льда. Во дворе одного из домов на автомобиль рухнул бетонный козырек.

К 21 ноября в регионе без электроснабжения остались 130 тыс. человек в 21 населенном пункте. Чтобы починить энергосети привлечены бригады из соседних регионов.

Ранее мы сообщили, что Путин озвучил главные риски для мира.