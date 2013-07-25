В России ускорилась недельная инфляция

С 18 по 24 мая она составила 0,2%.

В России с 18 по 24 мая инфляция составила 0,2%. Такие данные приводит Росстат. А вот на прошлой неделе инфляция равнялась 0,1%.

Больше всего подорожали белокочанная капуста (+7%), морковь (+5,2%), репчатый лук (+2,5%). А вот куриные яйца, напротив, подешевели на 2,3%.

При этом в преддверии сезона отпусков выросли цены на проживание в гостиницах (+4,5%) и в хостелах (+2%).

Напомним, что в конце 2020 года заметно выросли цены на некоторые продукты, особенно на сахар и подсолнечное масло. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Индии предупредили поставщики и о скором подорожании черного чая.

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