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В России упростили процедуру получения загранпаспорта
Сегодня, 16:14
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TretyakovaS
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В России упростили процедуру получения загранпаспорта

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Теперь россияне смогут оформить загранпаспорт через МФЦ в округах и административных центрах с населением более 50 тыс. человек.

В России изменилась процедура получения загранпаспорта. Об этом сообщает "Коммерсант".

С 1 сентября текущего года россияне могут оформить и получить биометрические паспорта через МФЦ в округах и административных центрах с населением более 50 тыс. человек. Ранее это можно было сделать через многофункциональные центры в городских округах и районных центрах с населением свыше 100 тыс. человек (и городах федерального назначения).

Напоминаем, что 3 августа выросла госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта. Стоимость составляет  5 тыс. руб. для взрослых и 2,5 тыс. руб. для детей до 14 лет. 

Теги: загранпаспорт , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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