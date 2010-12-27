В России упростили процедуру получения загранпаспорта

Теперь россияне смогут оформить загранпаспорт через МФЦ в округах и административных центрах с населением более 50 тыс. человек.

В России изменилась процедура получения загранпаспорта. Об этом сообщает "Коммерсант".

С 1 сентября текущего года россияне могут оформить и получить биометрические паспорта через МФЦ в округах и административных центрах с населением более 50 тыс. человек. Ранее это можно было сделать через многофункциональные центры в городских округах и районных центрах с населением свыше 100 тыс. человек (и городах федерального назначения).

Напоминаем, что 3 августа выросла госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта. Стоимость составляет 5 тыс. руб. для взрослых и 2,5 тыс. руб. для детей до 14 лет.