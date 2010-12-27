Долги можно будет получить с "забывчивого" садовода без обращения с иском в суд.

В России упростили порядок взыскания долгов с дачников. Об этом сообщили в "РИА Новостях". В Гражданском процессуальном кодексе вступили в законную силу соответствующие поправки. Руководству садоводств больше не нужно направлять исковое заявление в суд.

Приходилось подавать в суд по каждому должнику исковое заявление, после чего начинался полноценный судебный процесс, который мог длиться месяцами. Необходимо было посещать суды и доказывать свою правоту комментирует проблему директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев

Теперь для взыскания долга с владельцев участков достаточно обратиться в мировой суд. Эта инстанция предоставить просителю (председателю или правлению) необходимый приказ. После получения приказа заявитель должен отправить документ в банк, который и спишет задолженность с клиента.

По словам экспертов, злостным неплательщиком является каждый десятый садовод. У многих сумма задолженности превышает 50 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов.

Фото: Piter.tv

