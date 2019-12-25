В России упал спрос на стейки

Эксперты объясняют снижение спроса на стейки снижением предложения.

В России по итогам 2025 года упал спрос на стейки. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование аналитической компании NTech.

Отмечается, что продажа порционной мясной продукции снизилась на 8% в натуральном выражении. Показатель опустился до отметки 92 тыс. тонн. При этом в денежнем выражении рынок стейков вырос до 71 млрд рублей, несмотря на замедление динамики.

По результатам проведенных опросов эксперты объясняют снижение спроса на стейки снижением предложения. Производство крупного рогатого скота на убой в сельхозорганизациях снизилось на 3,8%. Они считают, что 2026 год может стать серьезным вызовом для отрасли.

Ранее мы сообщали, что Россия нарастила экспорт пшеницы на 10,6%.

Фото: pxhere.com