Россия нарастила экспорт пшеницы на 10,6%

Россия с 1 по 20 февраля нарастила экспорт пшеницы на 10,6%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Российский зерновой союз.

Всего за указанный период Россия отгрузила на экспорт 1,66 млн тонн пшеницы. По словам директора аналитического департамента союза Елены Тюриной, рост отгрузок замедлился. По итогам первой декады экспорт составлял 48,6%. Она подчеркнула, что за февраль нынешнего года отгрузки пшеницы могут составить 1,8-1,85 млн тонн.

Традиционно большая часть пшеницы идет на экспорт в Египет. Туда отправили 416,9 тыс. тонн. Второе место занимает Кения с показателем 251,8 тыс. тонн. Тройку лидеров замыкает Турция (214,2 тыс. тонн).

Фото: pxhere.com