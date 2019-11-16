В России зафиксировано снижение спроса на сигареты

При этом вырос спрос на альтернативные табачные изделия.

В России стали меньше покупать сигареты, сообщает RT со ссылкой на исследование оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

После анализа 900 тыс. касс по РФ, с начала года спрос на сигареты упал на 5%. Согласно исследованию платформы "Такском", интерес к традиционным сигаретам упал на 7%. Однако спрос на стики для нагревания табака с начала года вырос на 4,5%.

Напомним, в 2018 году РФ стала лидером из стран по числу выкуренных сигарет на душу населения. За год россияне выкуривают около 300 млрд сигарет. В тройку рейтинга также вошли Южная Корея и Китай.

Видео: Mayo Clinic, NBC New York