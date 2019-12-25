В России упал спрос на планшеты и смартфоны

Показатель снизился на 26% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.

В России в преддверии Дня знаний упал спрос на планшеты и смартфоны. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные портала Mpstats.

Отмечается, что за август нынешнего года на маркетплейсах было продано около 445,7 тыс. смартфонов и 81,1 тыс. планшетов. Общая сумма продаж составила порядка 13 млрд рублей. Показатель снизился на 26% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом. Эксперты считают, что значительная часть россиян уже закупилась необходимой техникой в предыдущие годы, и это повлияло на падение спроса.

Фото: pxhere.com