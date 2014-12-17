Оно призвано сохранить и развить идеи основателя партии ЛДПР.

В России учредили общественное движение "Блок Жириновского". Об этом сообщает "РИА Новости".

Автором инициативы по созданию движения выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Отмечается, что оно призвано сохранить и развить идеи основателя фракции Владимира Жириновского. Участниками движения могут быть граждане России, иностранцы и лица без гражданства старше 18 лет, а также общественные движения.

Напомним, Владимир Жириновский возглавлял ЛДПР с 31 марта 1990 года. Он скончался 6 апреля 2022-го в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Ранее в ЛДПР предложили не выделять иностранцам доли в жилье, купленном на маткапитал.

Фото: ldpr.ru