В России стали чаще покупать альтернативные виды икры. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные агентства "Нильсен".
По информации источника, продажи "белой" игры в период с сентября 2024-го по август 2025 года выросли на 27,8%. Отмечается, что ее добывают из сельди, минтая, трески и других рыб.
При этом продажи "красной" игры упали за указанный период на 32,6%. Торговые сети расширяют ассортимент доступных сортов и прогнозируют постепенное снижение цен на "красную" икру в ближайшее время. Эксперты связывают такую динамику с изменением потребительских предпочтений.
Фото: pxhere.com
