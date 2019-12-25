Эксперты связывают такую динамику с изменением потребительских предпочтений.

В России стали чаще покупать альтернативные виды икры. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные агентства "Нильсен".

По информации источника, продажи "белой" игры в период с сентября 2024-го по август 2025 года выросли на 27,8%. Отмечается, что ее добывают из сельди, минтая, трески и других рыб.

При этом продажи "красной" игры упали за указанный период на 32,6%. Торговые сети расширяют ассортимент доступных сортов и прогнозируют постепенное снижение цен на "красную" икру в ближайшее время. Эксперты связывают такую динамику с изменением потребительских предпочтений.

Ранее мы сообщали, что аренда жилья в Петербурге достигла нового ценового рекорда.

Фото: pxhere.com