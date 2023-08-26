Аренда жилья в Петербурге достигла нового ценового рекорда

Средняя цена аренды квартиры в Петербурге поднялась до 57 тыс руб.

Стоимость аренды жилья в Санкт-Петербурге по итогам третьего квартала достигла 57 тыс. руб., демонстрируя рост на 3% относительно предыдущего отчетного периода, согласно данным компании "Дом.РФ".

Общее количество доступных для аренды лотов в стране сократилось второй квартал подряд, составив 88 тыс. предложений. В городах-миллионниках число активных объявлений уменьшилось на 13%. Санкт-Петербург стал исключением, где объем предложения увеличился в 1.8 раза, достигнув максимума за 2.5 года. Рост арендных ставок зафиксирован как на вторичном рынке, так и в сегменте новостроек.

Это привело к увеличению доходности арендных инвестиций: в Москве показатель составил 6.4%, в Санкт-Петербурге — 6%. В регионах с меньшим населением цены выросли более значительно — на 7%, достигнув в среднем 40 тыс. руб.

Фото: Piter.TV