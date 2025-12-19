В России средняя цена на такси впервые превысила 50 рублей за километр

Самый дешевый тариф зафиксировали в Ингушетии.

В России в декабре 2025 года средняя цена на такси впервые превысила 50 рублей за один километр. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные статистики.

Отмечается, что средняя стоимость проезда в такси в расчете на километр составила 50,16 рубля. При этом в 54 регионах страны показатель был меньше. Самый дешевый тариф зафиксировали в Ингушетии. В республике цена такси за километр составляет 18 рублей. Также дешевая стоимость была зафиксирована в Липецкой области (23,3 рубля) и Чечне (25,6) рублей.

Дороже всего такси в среднем обходилось в Ненецком автономном округе. Там средняя цена за километр составила 170 рублей. Следом идут Ямало-ненецкий автономный округ (154,7 рубля) и Чукотка (125 рублей).

Ранее мы сообщали, что функция проверки такси появилась на "Госуслугах".

Фото: Piter.tv