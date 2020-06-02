Наибольшее снижение спроса наблюдалось в сегментах фастфуда и магазинов одежды.

В России спрос на покупку франшиз снизился на 21,2% в 2025 году. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков портала Businessmens.ru.

По данным Роспатента, число зарегистрированных договоров сократилось на 4,6%. Отмечается, что текущий спад стал результатом экономической неопределенности и возросшей налоговой нагрузки. Большинство бизнесменов начали делать ставку на более устойчивые источники дохода.

В аналитическом центре ФИПС заявили, что в 2025 году в рамках коммерческой концессии зарегистрировали 7,5 тыс. распоряжений правами. Этот показатель стал ниже на 4,6% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее снижение спроса наблюдалось в сегментах фастфуда и магазинов одежды.

Фото: pxhere.com