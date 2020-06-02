  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России спрос на покупку франшиз снизился на 21,2%
Сегодня, 11:20
141
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В России спрос на покупку франшиз снизился на 21,2%

0 0

Наибольшее снижение спроса наблюдалось в сегментах фастфуда и магазинов одежды.

В России спрос на покупку франшиз снизился на 21,2% в 2025 году. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков портала Businessmens.ru.

По данным Роспатента, число зарегистрированных договоров сократилось на 4,6%. Отмечается, что текущий спад стал результатом экономической неопределенности и возросшей налоговой нагрузки. Большинство бизнесменов начали делать ставку на более устойчивые источники дохода.

В аналитическом центре ФИПС заявили, что в 2025 году в рамках коммерческой концессии зарегистрировали 7,5 тыс. распоряжений правами. Этот показатель стал ниже на 4,6% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее снижение спроса наблюдалось в сегментах фастфуда и магазинов одежды.

Ранее мы сообщали, что в России прогнозируют дефицит бюджетных ноутбуков.

Фото: pxhere.com

Теги: покупка, россия, финансы, франшизы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии