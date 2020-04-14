В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков

Разработчики внедряют в снаряжение пилотов новые материалы и технологии.

В России создают новое защитное снаряжение для летчиков. Об этом рассказал полковник медицинской службы Игорь Жданько в интервью журналистам из "Красной звезды". По словам специалиста, работа ведется на базе НИИ авиационно-космической медицины и военной эргономики ВВС РФ. Создатели снаряжения для пилотов пробуют внедрять новые материалы и технологии в систему защиты.

На данный момент военные разработали методику тренировок в индивидуальном защитном снаряжении. Эксперты рассказали, что в будущем технические характеристики самолетов и другой техники будут постоянно расти. Однако психофизиологические возможности пилотов останутся на том же уровне, что есть сейчас. Прогнозы указывают на чрезвычайные сложности, которые могут из-за этого возникнуть. Специалисты намерены отработать с летчиками навыки полетов в различных условиях. Новая методика, направленная на повышение устойчивости летчика к факторам полета внедряется в практику авиационной медицины.

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Видео: YouTube / Минобороны России