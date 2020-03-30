Владимир Чехонин рассказал о трех перспективных лекарствах, которые могут справиться с лечением коронавирусной инфекции.

В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. По сведениям от специалиста, сейчас готова ингаляционная форма противовирусного препарата триазавирин, необходимая для лечения респираторного заболевания. Китайские медики интересуется его применением для лечения коронавирусной инфекции. Лекарство готово для передачи на испытания в спецучреждения.

Еще одним препаратом для лечения коронавируса является фавипиравир. Противовирусный препарат создан в Японии. Российские медики из Института органического синтеза и Института органической химии имени Зелинского разработали схему синтеза данного лекарства. Эксперт назвал ее "Достаточной эффективной". Лекарство позволяет бороться с РНК-вирусами, к которым относится коронавирус.

Следующим препаратом является фортепрен. Он разработан на базе Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В органической основе препарата находится фоспренил. Его применяют для лечения коронавирусных инфекций у животных.На данный момент препарат прошел все клинические испытания, включая тесты на людях. Сейчас фортепрен находится на стадии регистрации.

По словам Владимира Чехонина, три препарата "заинтересовали министерство здравоохранения". Ими активно занимаются в химических "Подразделениях" РАН и Минобрнауки.

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