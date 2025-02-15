В России создали антидрон "Кречет" со скоростью 450 км/ч

Аппарат запускается с катапульты и имеет повышенную маневренность.

Российские разработчики создали самый быстрый в стране антидрон самолетного типа "Кречет". Он способен развивать скорость до 450 километров в час, сообщил РИА Новости генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

Новую модель впервые представили на международном технологическом конгрессе в парке "Патриот". Чадаев отметил, что работу "Кречета" обеспечивают два электромотора, антидрон стартует с катапульты. Благодаря обратной стреловидности крыла аппарат имеет высокую маневренность и компактные размеры.

По словам директора, особая маневренность по крену сокращает радиус разворота, поэтому при промахе "Кречет" может развернуться и снова пойти в атаку. Антидрон может нпоражать цель кинетически — этого хватает для уничтожения беспилотников типа "Лютый", максимально летающих 200 километров в час.

Кроме того, российский перехватчик не нужно размещать в огневых группах: он сам быстро выходит на курс вражеского беспилотника и уничтожает его.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)