Над четырьмя регионами РФ за ночь уничтожили 40 украинских БПЛА

Пострадавших нет.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями нескольких регионов РФ, сообщило Министерство обороны России.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 17 БПЛА над территорией Волгоградской области, 12 — над территорией Калужской области, 9 — над территорией Ростовской области и 2 — над территорией Саратовской области, говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своём Telegram-канале, что в результате уничтожения беспилотника на территории региона никто не пострадал и не было нанесено ущерба.

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Фото: Минобороны РФ