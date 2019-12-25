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В России состоялся успешный запуск новой баллистической ракеты
Сегодня, 12:19
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В России состоялся успешный запуск новой баллистической ракеты

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Ракета является разработкой Московского института теплотехники.

На космодроме Плесецк успешно запустили новейшую межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Данная ракета является разработкой Московского института теплотехники.

В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ.

из сообщения источника ТАСС

Средства массовой информации ранее сообщали, что МИТ в рамках модернизации стратегического вооружения дал старт разработке межконтинентальной баллистической ракеты "Кедр", запуск которой можно осуществлять как из шахты, так и с пунктов мобильного базирования.

Ранее мы сообщали, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" ведет работы по созданию высокоскоростной противокорабельной ракеты нового поколения.

Фото: Минобороны РФ

Теги: испытания ракеты, межконтинентальная баллистическая ракета, плесецк
Категории: Новости России, Лента новостей,

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