В России состоялся успешный запуск новой баллистической ракеты

Ракета является разработкой Московского института теплотехники.

На космодроме Плесецк успешно запустили новейшую межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Данная ракета является разработкой Московского института теплотехники.

В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ. из сообщения источника ТАСС

Средства массовой информации ранее сообщали, что МИТ в рамках модернизации стратегического вооружения дал старт разработке межконтинентальной баллистической ракеты "Кедр", запуск которой можно осуществлять как из шахты, так и с пунктов мобильного базирования.

Ранее мы сообщали, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" ведет работы по созданию высокоскоростной противокорабельной ракеты нового поколения.

Фото: Минобороны РФ