В России сократилось число заведений общепита. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков.

Количество заведений общепита за 2025 год пало на 3,1%, до 115 тысяч. Чаще всего закрывались суши-бары (-7,5%) и пиццерии (-6,4%). Отмечается, что это произошло на фоне снижения популярности подобных форматов. Количество кафе сократилось на 2,8%. Общее число ресторанов уменьшилось на 1,7%.

При этом количество чайхан увеличилось в 2,3 раза и составило 340 заведений. По словам экспертов, тенденцию объясняют увеличением затрат на персонал, аренду помещений и продукты, а также более осторожным поведением потребителей. Кроме того, часть клиентов перешла на готовую еду и сервисы доставки.

