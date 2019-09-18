В России сократилось число браков с несовершеннолетними

Молодежь стала сознательнее подходить к церемонии бракосочетания.

В России резко сократилось число несовершеннолетних невест. Об этом заявили представители Росстата. Основываясь на показателях 1990-го и 2018-го годов, стремятся в брак в раннему возрасте на 15% меньше несовершеннолетних представительниц прекрасного пола.

В 90-е в стране зарегистрировано 72 тысяч подобных браков, в то время как в прошлом году официальную семью завели только 4,6 тысяч несовершеннолетних невест. По юношам показатель также падает: с 13,5 тысяч до 454 человек.

Эксперты полагают, что причиной изменений стало переосмысление приоритетов молодыми людьми. Сейчас они не стремятся выйти замуж как можно раньше, а прежде стараются достичь экономической независимости. Вторым фактором стало уголовное преследование за интимную близость к несовершеннолетними.

Напомним, что в России на данный момент можно сочетаться узами брака с 16 лет. Этот закон действует для особых случаев. Например, если невеста беременна или у пары уже есть ребенок.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург вошел в топ-3 городов, в которые стремится переехать молодежь России.

Видео: YouTube/ Lydia Elise Millen