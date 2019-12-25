В России сократились продажи тихих вин

Также отмечается, что ликерные вина потеряли в продажах 10,2%.

В России по итогам января 2026 года сократились продажи тихих вин. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Отмечается, что продажи тихин вин за минувший месяц упали на 3,1%. .Если за первый месяц 2025 года было продано 4,3 млн дал напитка, то в январе 2026-го показатель составил 4,2 млн дал. Также отмечается, что ликерные вина потеряли в продажах 10,2%. Общий объем продаж составил 84,9 тыс. дал.

В Росалкогольтабакконтроле добавили, что по итогам 2025 года в России продажи тихих вин сократились на 1,9% по сравнению с данными 2024 года и составили 56 млн дал. При этом игристые вина выросли в продажах на 4% в январе 2026 года. Объем продаж составил 2,1 млн дал.

Фото: pxhere.com