В России снова экранизируют роман "Мастер и Маргарита"

Одним из продюсеров нового фильма станет Константин Эрнст.

Бессмертный роман Михаила Афанасьевича Булгакова вновь и вновь вызывает интерес у российских художников. Четыре крупных продюсера - Константин Эрнст, Рубен Дишдишян, Леонард Блаватник, Игорь Толстунов - объявили о съемках еще одной экранизации "Мастера и Маргариты". На этот раз зрители увидят полнометражный фильм.

Это будет третья по счету экранизация знаменитого произведения в нашей стране. Первым, кто взялся за работу над сценарием, стал Юрий Кара. В 1994 году он снял фильм, где роль Маргариты исполнила Анастасия Вертинская, а Мастера – Виктор Раков. У картины была непростая "судьба": сначала после съемок поссорились продюсерская компания и режиссер. А через несколько лет потомки вдовы Булгакова подали в суд на создателей ленты, утверждая, что Юрий Кара не согласовал с ними сценарий. Второй экранизацией произведения стал блестящий сериал Владимира Бортко, вышедший в 2005 году. Роли главных героев достались Анне Ковальчук и Александру Галибину.

Режиссером третьей картины станет Николай Лебедев. Он известен зрителям по фильмам "Экипаж", "Легенда №17". Пока не известно, кто из российских актеров примет участие в новом проекте. Зрители увидят новый фильм не раньше 2021 года.

Бюджет фильма составит немалую сумму - 800 миллионов рублей. В этом году проект будет претендовать на получение части средств со стороны Фонда кино.