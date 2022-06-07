В России снизился грузооборот морских портов

Грузооборот с января по август нынешнего года составил 576,3 млн тонн.

В России за восемь месяцев 2025 года снизился грузооборот морских портов. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Отмечается, что грузооборот с января по август составил 576,3 млн тонн. Этот показатель на 3,5% меньше, чем прошлогодний за аналогичный период. Кроме того, объем перевалки сухогрузов снизился на 4,8%, а объем перевалки наливных грузов – на 2,2%.

Ранее мы сообщали, что в компании "Усть-Луга" сменился гендиректор на фоне подготовки к приватизации.

Фото: pxhere.com