В России снизилась выдача микрозаймов в мае

В мае россияне взяли 2,19 млн микрозаймов.

В мае микрофинансовые организации в России выдали 2,19 млн микрозаймов. Это на 1,9% меньше, чем в апреле, пишет "РИА Новости" со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В мае 2021 года количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тысяч рублей) составило 2,19 миллиона единиц. По сравнению с предыдущим месяцем в мае 2021 года количество выданных микрозаймов немного сократилось — на 1,9%, — говорится в сообщении.

Больше всего микрозаймов было выдано в Москве, около 112 тыс. ссуд, в Подмосковье – 101,7 тыс. ссуд и в Краснодарском крае – 85,2 тыс. ссуд.

При этом число выданных микрозаймов выросло в Санкт-Петербурге – на 1,6% больше, в Москве – на 1,2% и в Московской области – на 1,1%.

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