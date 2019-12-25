Сильное падение зафиксировали в продажах горбушки и кильки.

В России снижается производство рыбных консервов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Рыбного союза РФ.

Согласно подсчетам Росстата, за девять месяцев 2025 года выпуск рыбных консервов уменьшился на 1% и составил 139 тысяч тонн. Эксперты отмечают, что объем выпуска начал сокращаться еще в июле. Основными причинами спада называют плохой вылов лососевых в 2024 году, а также переключение потребителей на мясные консервы из-за сильного подорожания рыбных

Сильное падение зафиксировали в продажах горбушки и кильки. Показатели опустились на 45,6% и 14,8% соответственно. При этом отмечается рост продаж тунца (+39,7%) и скумбрии (+12,7%). Кроме того, представители отрасли отмечают сезонный рост спроса перед новогодними праздниками.

Фото: pxhere.com