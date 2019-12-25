Продажи пива в России упали почти на 17%

Показатель опустился до 462,36 млн дал.

Продажи пива в России в нынешнем году упали почти на 17%. Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля.

В период с января по сентябрь 2025 года розничные продажи пива в стране упали на 16,9%. Показатель опустился до 462,36 млн дал. На этом фоне выросли продажи сидра, пуаре и медовухи на 1,3% и составили 8,74 млн дал.

Также в Росалкогольтабакконтроле отметили, что розничные продажи водки в России, включая предприятия общественного питания, за первые три квартала 2025-го снизились на 4,5 (54,46 млн дал). Продажи коньяка также упали на 9,7% (9,29 млн дал). При этом продажи икероводочных изделий выросли на 13,2% (13,56 млн дал).

Ранее мы сообщали, что в России стали чаще покупать альтернативные виды икры.

Фото: pxhere.com