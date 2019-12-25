В России резко выросли цены на картофель и морковь

С начала года морковь подорожала в два раза.

С 8 по 15 июня в России цены выросли на 0,12%. Это меньше, чем за предыдущую неделю, когда рост составил 0,16%. Об этом сообщает Росстат.

Больше всего подорожала за неделю морковь – на 10,2%. Картофель вырос в цене на 7%, белокочанная капуста – на 4,4%, а репчатый лук – на 1,1%.

А вот огурцы и помидоры подешевели на 5,5% и 4,9% соответственно. При этом с начала 2021 года морковь стала дороже на 102,68%, картофель вырос в цене на 82,09%, а капуста – на 67,62%.

За неделю также подорожали мясные консервы для детского питания (0,92%), маргарин (0,57%), карамель (0,44%), баранина (0,37%). Выше среднего за неделю подорожали также свинина, колбасы, сосиски, сметана, шоколадные конфеты и некоторые другие товары.

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