В России решили свернуть программу льготного автокредитования

Все дело в "перегреве" авторынка.

Правительство РФ решило свернуть программу льготного автокредитования из-за дефицита машин. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники.

Отмечается, что выделенные банкам лимиты финансирования чиновники отозвали. Данную программу планировалось приурочить к выборам в Госдуму, но в июне-июле в Минпромторге заявили, что авторынок перегрет.

Таким образом, из-за дефицита машин пришлось отказаться от программы льготного автокредитования. Источники издания в автоконцернах назвали это решение ожидаемым.

Ранее мы писали, что долги россиян за ЖКУ выросли до 1,33 трлн рублей в первом квартале 2021 года. Связывают рост задолженности с пандемией коронавируса.

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