В России разработают алгоритм для мониторинга экосистемы Байкала

Анализ покажет, как на озеро влияет изменение климата.

В России разработают нейросетевой алгоритм для мониторинга экосистемы озера Байкал. Он автоматически будет анализировать пробы воды из озера и распознавать микроорганизмы, которые в ней содержатся. Об этом пишут "Известия".

Таким образом можно будет выявить, как влияет на экосистему Байкала изменения климата. Алгоритм позволит автоматизировать анализ планктона, а также открыть новые точки наблюдения для масштабирования проекта.

Отмечается, что алгоритм будет обучаться в том числе по снимкам планктона. Изображения микроорганизмов будут передаваться в Yandex.Cloud с микроскопов лаборатории, а алгоритм определит принадлежность планктонных частиц.

Рабочий прототип нейросети должны представить уже летом этого года.

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