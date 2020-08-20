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В России разработают алгоритм для мониторинга экосистемы Байкала
Сегодня, 15:21
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В России разработают алгоритм для мониторинга экосистемы Байкала

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Анализ покажет, как на озеро влияет изменение климата.

В России разработают нейросетевой алгоритм для мониторинга экосистемы озера Байкал. Он автоматически будет анализировать пробы воды из озера и распознавать микроорганизмы, которые в ней содержатся. Об этом пишут "Известия".

Таким образом можно будет выявить, как влияет на экосистему Байкала изменения климата. Алгоритм позволит автоматизировать анализ планктона, а также открыть новые точки наблюдения для масштабирования проекта.

Отмечается, что алгоритм будет обучаться в том числе по снимкам планктона. Изображения микроорганизмов будут передаваться в Yandex.Cloud с микроскопов лаборатории, а алгоритм определит принадлежность планктонных частиц.

Рабочий прототип нейросети должны представить уже летом этого года.

Фото: pixabay

Теги: изменения климата, озеро байкал
Категории: Новости России, Лента новостей,

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