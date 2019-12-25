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В России разработали тесты для выявления антител к коронавирусу у животных
Сегодня, 14:53
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В России разработали тесты для выявления антител к коронавирусу у животных

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Методику протестировали на домашних кошках и собаках.

ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", подведомственный Россельхознадзору, разработал тест-систему для выявления антител к SARS-CoV-2 в крови животных. Об этом сообщили в ведомстве.

Тест был разработан на основе технологии иммуноферментного анализа (ИФА).

В сообщении говорится, что методику протестировали на ибологическом материале домашних кошек и собак, а также свиней, хорьках, норках и лисах.

Ранее мы писали, что ученые из Шанхая заставили рожать самцов крыс. По мнению специалистов, данное исследование в будущем поможет забеременеть млекопитающим мужского пола.

Фото: pixabay 

Теги: антитела к коронавирусу у животных, пандемия коронавируса
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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