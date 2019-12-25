За сутки медики провели 550 тысяч тестов на выявление инфекции.

В России провели более 64 млн тестов на коронавирус. Об этом рассказали представители пресс-службы Роспотребнадзора. В сообщении отмечается, что за последние сутки специалисты сделали 550 тысяч анализов на наличие COVID-19 у пациентов.

В Российской Федерации проведено более 64 млн тестов на коронавирус пресс-служба Роспотребнадзора

На данный момент под медицинским наблюдением из-за возможного заражения коронавирусом остаются около 417,3 тысяч граждан РФ.

Попова назвала место, где чаще заражаются коронавирусом.

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