В России пройдет масштабная проверка систем оповещения

В ГУ МЧС рассказали о действиях граждан во время работы электросирен и громкоговорителей.

Масштабная проверка систем оповещения населения пройдет на территории России 1 октября. Соответствующей информацией поделились представители ГУ МЧС. Специалисты из экстренного ведомства заметили, что по всей стране включат сирены и громкоговорители. Эксперты произведут запуск электросирен и громкоговорителей, а эфир будет замещен в обязательных общедоступных теле- и радиоканалах. Кроме этого вся информация также будет доступна пользователям через мобильное приложение "МЧС России".

Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Услышав звук сирены, гражданину необходимо для начала сохранять спокойствие и не паниковать, а затем включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение. Подобные комплексные проверки проводятся на регулярной основе, чтобы специалисты могли убедиться в технической справности и работоспособности всех элементов системы оповещения местного населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера.

Напомним, что предыдущий тестовый запуск системы осуществлялся в марте 2025 года.

Фото и видео: ГУ МЧС России