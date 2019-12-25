Он не будет распространяться на некоторые категории иностранцев.

В России продлили запрет на въезд иностранных граждан. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Из-за пандемии коронавируса в мире ограничения будут продлены до того момента, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация и борьба с COVID-19 не завершится. Заявление Мишустин сделал на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию коронавирусу.

Однако премьер отметил, что запрет не будет распространяться на некоторые категории иностранных граждан — среди них специалисты, которые будут настраивать импортное оборудование. Это поможет снизить негативное влияние для российских производств, которые, в том числе, занимаются выпуском медицинской техники.

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