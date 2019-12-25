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В России приостановили вакцинацию населения из-за коронавируса
Сегодня, 12:27
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lesjasap

В России приостановили вакцинацию населения из-за коронавируса

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Вакцины ставят только новорожденным в роддомах.

В России приостановили вакцинацию населения из-за коронавируса. Об этом рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты". По данным чиновника, в стране временно остановлена плановая вакцинация населения. Также медики отказались от иммунизации по эпидемиологическим показаниям.

Да, все правильно, вакцинация сейчас приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции

прокомментировал специалист

Кузнецов добавил, что вакцинация проводится только в родительных домах новорожденным детям. Распоряжение о приостановке вакцинации месяц назад направлено в регионы главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Вирусологи назвали дату пика заболевания коронавирусом в России.

Теги: вакцинация, коронавирус, минздрав
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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