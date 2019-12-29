В общей сложности экстремисты готовили 57 мероприятий террористической направленности.

В России предотвратили 34 теракта за 2019 год. Об этом заявил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин. Спикер поделился информацией во время пресс-конференции МИА "Россия сегодня".

Трагедии не произошли благодаря скоординированным действиям силовых структур. Преступники планировали совершить еще 23 действия террористической направленности. За прошлый год профильное ведомство задержало в стране более 40 главарей террористов. Поймано 241 рядовых боевиков, а также 606 пособников экстремистов.

Ранее опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии.

