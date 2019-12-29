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В России предотвратили 34 теракта за 2019 год

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В общей сложности экстремисты готовили 57 мероприятий террористической направленности.

В России предотвратили 34 теракта за 2019 год. Об этом заявил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин. Спикер поделился информацией во время пресс-конференции МИА "Россия сегодня".

Трагедии не произошли благодаря скоординированным действиям силовых структур. Преступники планировали совершить еще 23 действия террористической направленности. За прошлый год профильное ведомство задержало в стране более 40 главарей террористов. Поймано 241 рядовых боевиков, а также 606 пособников экстремистов.

Ранее опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии.
 

Теги: игорь кулягин, теракт
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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