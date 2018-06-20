В России могут появиться платные перекрестки

Это поможет избежать пробок на дорогах.

В одном из городов России в 2020 году хотят провести эксперимент с организацией платных перекрестков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".

Эксперты полагают, что введение платы за проезд по перекрестку в некоторые часы поможет избавить от огромных пробок.

Это приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей, приблизительно 10%, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным. "Автонет"

Водители, которые все-таки поедут по платному участку дороги, смогут сэкономить 10-20% времени.

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Видео: Piter.TV