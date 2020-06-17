Инициативу направили в Государственную думу и в правительство.

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек. С инициативой выступила общественная организация Национальный родительский комитет. Обсуждаемую выплату предлагается выплачивать в том числе и отцам одиночкам. Об этом пишет RT.

В НРК предложили выплачивать сумму, которая не может быть меньше двух прожиточных минимумов, ежегодно родителю одиночке — в качестве компенсации расходов. Глава комитета Ирина Волынец считает, что, несмотря на уже существующие выплаты на детей, родители-одиночки остаются незащищённой категорией во время пандемии коронавируса. По её словам, существующие выплаты также следует сохранить.

Инициативу направили в Государственную думу и в правительство.

Ранее мы рассказывали, что с 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних проиндексируют выплаты.

Видео: Youtube/ Редакция