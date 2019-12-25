В России предложили контролировать переработку мусора при помощи датчиков

На сегодняшний день отчеты представляют собой бумажные документы, которые не верифицируют.

Во вторник, 22 февраля, РЭО предложил устанавливать датчики на мусорных заводах, чтобы определять сколько было переработано отходов. Они будут измерять энергопотребление и помогут решить проблему подделки отчетов об утилизации. Инициативу направили в правительство, передает телеканал "360".

По словам генерального директора ППК РЭО Дениса Буцаева, если оборудование будет утилизировать поступившие на завод отходы, то потребление энергии будет одним, если же аппараты будут работать вхолостую, то оно сократится. Фактура о потреблении энергии позволит понять, сколько мусора переработал завод на самом деле.

Контролировать компании-утилизаторы планируют посредством специального реестра заводов, данные будут поступать в государственную систему учета отходов от использования товаров. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила РЭО сформировать реестр к 1 июля, пока в него вошли 600 компаний.

Буцаев добавил, что подобную систему датчиков уже используют в России и СНГ. Еще предлагается применять онлайн-камеры и тепловизоры, они будут собирать данные о работе линий и персонала.

На сегодняшний день отчеты представляют собой бумажные документы, которые не верифицируют.

Фото: pexels

