В России предложили давать кредитные каникулы отцам новорожденных

Автором предложения стал депутат ГД Дмитрий Чернышов.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к руководителю аппарата российского федерального правительства Дмитрию Григоренко и председателю Центрального Банка Эльвире Набиуллиной с предложением создать в стране специальную программу "Кредитные каникулы отца". Проект предусматривает мужчине полную отсрочку по выплатам по ипотечным, потребительским, автомобильным и другим видам кредитов для тех, кто стал отцом или усыновил ребенка. Соответствующий текст письма пресс-служба депутата распространила по СМИ. В документе говорится о том, что в настоящее время многие молодые семьи вынуждены одновременно нести значительные финансовые затраты, связанные с ожиданием и рождением ребенка, но и выполнять кредитные обязательства.

Так, даже без учета ипотеки у 59% молодых семей есть кредиты. Такое финансовое давление не только создает серьезную нагрузку на бюджет семьи, но и может негативно влиять на планы граждан по расширению семьи, подрывая их уверенность в завтрашнем дне. пресс-служба парламентария

Дмитрий Чернышов объяснил прессе, что законодательная инициатива предусматривает предоставление кредитных каникул именно отцам, поскольку в большинстве российских семей основным кормильцем и заемщиком по ипотеке и другим крупным кредитам выступает мужчина. Мать же в этот период остается в отпуске по уходу за ребенком, поэтому ее доход значительно сокращается.

Предоставляя право на отсрочку именно отцу, мы напрямую разгружаем основной источник финансовой устойчивости семьи в момент ее уязвимости. Это не исключает материнской роли, а, напротив, поддерживает ее, позволяя отцу перенаправить средства с кредитов на помощь жене и новорожденному. пресс-служба парламентария

