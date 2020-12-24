В России предлагают ввести безусловный базовый доход

Его размер может составить 10 тыс. рублей.

Фракция "Справедливая Россия" внесла в палату законопроект о введении в стране безусловного базового дохода. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на зампреда фракции Олега Шеина.

Размер безусловного базового дохода может составить 10 тыс. рублей. Олег Шеин подчеркнул, что россиянам уже несколько раз предоставляли поддержку из-за пандемии коронавируса. В партии считают, что введение базового дохода необходимо начать именно с этой категории россиян. Законопроект предполагает, что ежемесячно семьям с детьми будет выплачиваться по 10 тыс. рублей. Причем эту сумму предлагают выплачивать на каждого ребенка. И уже осенью фракция хочет выступить с инициативой о распространении данной меры на всех россиян.

По словам Шеина, данная инициатива проходит через серьезные публичные обсуждения и будет обсуждаться с экспертами. Это необходимо для корректных расчетов.

Отмечается, что ежегодно на реализацию этой идеи необходимо будет выделять 18 трлн рублей. Депутат считает, чтобы эти расходы можно было покрыть, российские власти должны "активнее бороться с сокращением офшорных счетов крупных российских предприятий".

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