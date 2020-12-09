В России предлагают увеличить налог для богатых

Шкалу налогообложения предлагают сделать ступенчатой.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал Ura.ru, что в России налоги на доходы физлиц (НДФЛ) для богатых необходимо увеличить до 35%.

По его словам, шкалу налогообложения надо сделать ступенчатой.

В Америке до 50% доходит подоходный налог, с учетом федеральной и региональной ставки. Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведем до 35%, это вполне нормально. Условно, доходы от пяти миллионов рублей до 10 пусть будут 15 процентами облагаться. От 10 миллионов до 15 будет 20 процентов и так далее, — сказал он.

По словам Аксакова, повышение налога позволит направить больше денег на помощь нуждающимся. )

Напомним, что сейчас в России повышенную ставку НДФЛ, которая составляет 15%, платят люди, которые в год зарабатывать более 5 млн рублей. Однако такой процент они платят только с суммы превышения.

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